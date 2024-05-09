نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محامي الشحات يطلب تأجيل قضية الشيبي 3 أشهر لاستدعاء جمال علام وعامر حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمام محكمة جنح ثاني مدينة نصر، جرت اليوم جلسة استماع لطلبات دفاع لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، في إطار محاكمته بتهمة التعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي، الذي يلعب لصالح نادي بيراميدز.

محامي الشحات يطلب تأجيل قضية الشيبي 3 أشهر

طالب فريق الدفاع عن "الشحات" بإيقاف الدعوى وتحويل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى توافق المواد المتهم بها مع المعايير الدولية والدستور المصري. واستعان الدفاع بالمادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017، معتبرين أنها تخالف الأسس الدولية.

وطالب ممثل "الشحات" بتأجيل الجلسة لمدة ثلاثة أشهر، لتمكين المتهم من تقديم شكواه إلى المحكمة الدستورية العليا.

وخلال الجلسة، طلب الدفاع عن "الشحات" استدعاء رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، ورئيس لجنة المسابقات، عامر حسين، للإدلاء بشهادتهم.

كان محامي الشيبي، هاني بكري، قد أفاد في وقت سابق بأن النيابة العامة أحالت الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

وأضاف بكري أن الشيبي قدم البلاغ شخصيًا، دون تورط نادي بيراميدز أو الأهلي فيه، وأن الشحات أصدر بيانًا اعتذر فيه عن الحادثة للأهلي وللجماهير وللجماهير المغربية، لكنه لم يعتذر مباشرة للشيبي، ما دفع الأخير للجوء إلى القضاء لحفظ حقوقه.