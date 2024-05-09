نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل: كين وموسيالا هما من طلبا تبديلهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع ​توماس توخيل​، مدرب ​بايرن ميونيخ​، عن قراره تغيير الثنائي ​هاري كين​ و​جمال موسيالا​ خلال مباراة الفريق ضد ​ريال مدريد​ في إياب نصف نهائي ​دوري أبطال أوروبا​، مؤكدًا أنه لم يكن لديه خيار سوى ذلك بسبب المشاكل البدنية التي كان يعاني منها اللاعبان، بالإضافة إلى رغبتهما الشخصية في الخروج من المباراة.

ورغم أن بايرن ميونيخ كان متقدمًا في النتيجة، إلا أن توخيل واجه صعوبات بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها لاعبوه.

فقد تعرض ​سيرج غنابري​ لإصابة في أربطة الركبة، و​ليروي ساني​ كان يعاني من مشكلة في الفخذ، بينما كان موسيالا قد عاد للتو من الإصابة، وهاري كين أيضًا تعرض للإصابة.

توخيل أعرب عن أسفه لموسم كامل مليء بالإصابات، مشيرًا إلى أنه لم تتح له الفرصة للتصرف استباقيًا. ورغم ذلك، فإن توخيل تعاطف مع قائد الفريق مانويل نوير بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في هدف ريال مدريد الأول، مؤكدًا على أهمية دعم اللاعبين في اللحظات الصعبة.