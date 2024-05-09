نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب تأهل ريال مدريد.. روديجير يصدم جماهير اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل الملكي لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية، بمجموع المباراتين 4-3.

- روديجر يستفز جماهير الاتحاد

وشهدت صافرة حكم المباراة، احتفال جنوني من لاعبي الميرنجي مع جماهير الفريق، حيث قام المدافع الألماني باستخدام أحد كراسي المصورين ورفعها خلال احتفاله مع جماهير الريال.

ذلك الأمر ما أثار غضب جماهير العميد، خاصة وأنه نفس احتفال سالم الدوسري الذي أثار غضب جماهير الاتحاد أثناء مواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان أهم أسباب أزمة مالكوم.

حيث قام اللاعب البرازيلي بتوجيه إشارات غير أخلاقية بعد إلقاء جماهير الاتحاد زجاجات المياه عليهم أثناء احتفالهم.

