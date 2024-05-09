نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتواجد صلاح؟.. رابطة الدوري الانجليزي تُعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2023-2024.

ولم يتواجد في القائمة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بينما ظهر لاعب وحيد فقط من الريدز وهو القائد، فيرجيل فان دايك.

وتجاهلت رابطة الدوري الإنجليزي تألق جناح ليفربول، محمد صلاح، على الرغم من تسجيله 18 هدفًا في الموسم الحالي 2023-2024.

قائمة المرشحين لجائزة فضل لاعب في الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

2- فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

3- ديكلان رايس لاعب آرسنال

4- مارتن أوديجارد لاعب آرسنال

5- فيرجيل فان دايك قائد ليفربول

6- كول بالمر لاعب تشيلسي

7- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا