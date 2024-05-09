نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب من بينهم.. رابطة الدوري الإنجليزي تُعلن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في الموسم الحالي 2023-2024.

رابطة الدوري الإنجليزي تُعلن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل

وتواجد في القائمة مدرب ليفربول، يورجن كلوب، وذلك على الرغم من غياب الفريق في الآونة الأخيرة عن المنافسة على لقب البطولة.

وشهدت القائمة تواجد جوارديولا الذي حصل على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي بعد قيادته لنادي مانشستر سيتي للفوز باللقب.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي كالتالي:

1- ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال.

2- بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

3- يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

4- أوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

5- أندوني إيرولا المدير الفني لفريق برنموث.

