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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم في مباراة الحسن لبطولة الدوري السعودي، يوم السبت المقبل.

الهلال يُجهز للإحتفال بدوري روشن على حساب الحزم

ويحاول فريق الهلال حسم اللقب في مواجهة الحزم، وقبل نهاية الدوري بثلاث جولات من أجل التركيز على نهائي بطولة كأس الملك المقرر له أن يُقام في نهاية الشهر الجاري.

وفي حالة تحقيق الهلال أي نتيجة إيجابية خلال مواجهة الحزم، يتأكد رسميا فوزه ببطولة الدوري السعودي 20 في تاريخه.

ويليه في عدد البطولات فريقي النصر والإتحاد برصيد 9 بطولات، ليتربع الهلال على عرش الزعامة منفردًا بفارق 11 بطولة في رصيده.

ويُعد ميتروفيتش مهاجم الزعيم هو أبرز لاعبي الفريق، حيث تمكن من تسجيل 24 هدفًا لصالح فريقه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي مالكوم في المرتبة الثانية لأكثر اللاعبين المؤثرين مع الزعيم، بعد أن ساهم في 20 هدف لصالح فريقه، تمكن من تسجيل 14 وصنع 6 آخرين.

ومن المقرر حسب التقارير الصحفية السعودية، فإنه من المفترض أن يقوم الحزم عقب نهاية المباراة بتنظيم ممر شرفي للاعبي الهلال حال تحقيق الفوز، من أجل تتويجهم باللقب السعودي رسميًا.

وعلى الجانب الآخر ربما تشهد مباراة الهلال والحزم تأكد هبوط الأخير رسميًا لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

ويخوض فريق الهلال مواجهة الحزم وهو متربعا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة، يليه فريق النصر بفارق 12 نقطة.

بعدما حقق الفوز في 28 لقاء وتعادل في مباراتين فقط ولم يتلقى الخسارة في أي مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم، بينما يحتل فريق الحزم المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

