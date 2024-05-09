نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ نادي ريال مدريد الجميع من خلال بيان رسمي، أعلن فيه عن إصابة جديدة دقت أبواب الفريق الأول لكرة القدم، وجاء ذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على بايرن ميونخ في دور نصف النهائي ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".

ريال مدريد يكشف حجم إصابة تشواميني

فيما أصدر ريال مدريد بيان رسمي يفيد بأن لاعب وسط الفريق الأول، أوريلين تشواميني، قد تعرض للإصابة، وخضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية.

وشارك تشواميني مع ريال مدريد أساسيًا في مباراة أمس أمام بايرن ميونخ ولكن تم استبداله في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ونتيجة للفحوصات التي خضع لها فقد أثبتت إصابة تشواميني بإجهاد عضلي في قدمه اليسرى، ولم يحدد نادي ريال مدريد المدة التي من المقرر لها غياب اللاعب الفرنسي.