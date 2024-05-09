انت الأن تتابع خبر اتفرج ,,, طفلة هلالية تصدم البليهي وترفض القميص الذي أهداها ...وما أعطاها بعد ذلك ضمن لها العيش برفاهية طيلة حياتها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت طفلة هلالية قبول قميص من نجم الهلال علي البليهي بسبب صغر حجمه. وظهرت الطفلة في مقطع فيديو مع علي الذي أهداها القميص.

وحقق الهلال فوزًا مثيرًا على الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة.

ويحظى لاعب الهلال علي البليهي بشعبية واسعة بين الأوساط الرياضية في المملكة، فإلى جانب شهرته في الجانب الرياضي يحظى بشهرة واسعة أيضا في المجال الإنساني !