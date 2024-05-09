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أحمد جودة - القاهرة - علق ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، على الشكوك التي تحوم حول مستقبله رفقة البافاري، وارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024.

ألفونسو ديفيز يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد

وشارك ديفيز كبديل في خسارة البايرن أمام الريال بنتيجة 1-2 أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف البافاري الوحيد.

وقال ديفيز في تصريحات لشبكة CBS Sports "هل سألعب هنا في البرنابيو في الخطوة التالية؟ في الوقت الحالي يتحدث وكيل أعمالي رفقة البايرن".

وأتم اللاعب الكندي "مهما حدث، سأبقى ممتنا لبايرن ميونخ".