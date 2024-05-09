عاجل.. ليفربول يعلن موعد حفل وداع يورجن كلوب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ليفربول، إقامة حفل وداع لمدربه الألماني يورجن كلوب، الذي سيغادر صفوف "الريدز" في نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ليفربول يودع كلوب يوم 28 مايو

أشار نادي ليفربول خلال بيان رسمي إلى إنه ستتاح لمشجعي "الريدز" الفرصة ليكونوا جزءًا من وداع خاصّ للمدرب الألماني كلوب في وقتٍ لاحق من الشهر الحالي.

وأضاف ليفربول في بيانه عبر موقعه الرسمي: "أمسية مع يورجن كلوب وضيوف مميّزين" في منطقة إم أند إس بانك بمدينة ليفربول يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشهيرة من عالم الرياضة والترفيه".

ولفت نادي ليفربول إلى إن هذه الأمسية تعد بأن تكون مليئة بالذكريات واللحظات السحرية والموسيقى.

وكان يورجن كلوب قد أعلن انفصاله عن نادي ليفربول في نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها مع الريدز.