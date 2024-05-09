نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. الزمالك يدرس الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في إفريقيا.. شقيق العامري فاروق: كان ينوي إقامة مدرسة وجامعة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس الموافق 09-05-2024.

أمير هشام: الزمالك يرصد مكافآت خاصة لنهائي كأس الكونفدرالية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر رصد مكافآت ضخمة وخاصة، من أجل تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يصرف مكافآت استثنائية حال تحقيق اللقب، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، بالمباراة النهائية".

أمير هشام: الزمالك يدرس بقوة الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في إفريقيا عقب نهاية الدور الأول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يدرس الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية عقب نهاية الدور الأول.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يرغب في تأجيل إرسال القائمة الخاصة بالأندية المشاركة في إفريقيا حتى نهاية الموسم الجاري، ويدرس بقوة في تقديم احتجاج رسمي".

"يا مساء الأنوار " الزمالك يحسم موقف أوباما..ويكشف عن بديل مصطفى شلبي

قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc أن الزمالك لم يستقر حتى الآن على سفر أوباما مع الفريق إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان لنهائي كأس الكونفدرالية بسبب ابتعاده عن الفترة الماضية عن التدريبات للإصابة، ومشاركة اللاعب في مران الفريق غدا أو عده سيحسم موقفه من السفر مع الفريق.

واضاف أن المدير الفني للفريق جوميز لم يحسم بديل مصطفى شلبي في تشكيل الفريق الأساسي يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان وسيكون هناك مفاضلة بين الثلاثي نداي وسامسون ونيمار للعب في مركز الجناح الأيمن وكان هناك مقترح للدفع بسيف الدين الجزيري لكن عدم تقديم الدور الدفاعي ابعده من حسابات جوميز في المشاركة بهذا المركز ".

عيد عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز



أعرب أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة عن سعادته الشديدة بالصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى ان هناك حالة سعادة بين الجماهير المحلاوية واحتفالات كبيرة من جانب عشاق النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تسلمت غزل المحلة في المركز الخامس وواجهنا صعوبات كثيرة، واستطعنا عودة الفريق بتكاتف اللاعبين، وتحسنت النتائج بعد دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير في الفترة الأخيرة.. وهي المرة الأولى التي يهبط فيها المحلة ويصعد في نفس الموسم".

وأضاف: "تكاتف مسئولي الغزل مع الجماهير وراء تحقيق النتائج الجيدة، وصعدنا في النهاية واسعدنا الجماهير المحلاوية، الموجودين حاليا في الشارع لاستقبال اللاعبين والهتاف لهم بالصعود".

وواصل: "سعيد بالموافقة على عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة، حضور الجمهور في المحلة سوف يساهم كثيرا في تقديم نتائج قوية".

وأكمل: "نعمل على تحقيق نتائج ايجابية، وسنسعى لصناعة فريق جيد في الموسم الأول ودخول المنافسة بقوة مستقبلا".

وأتم: "أتمنى تقديم مستوى جيد مع المحلة في الموسم القادم في الدوري المصري الممتاز".

شقيق العامري فاروق: كان ينوي إقامة مدرسة وجامعة للنادي الأهلي.. ونطق الشهادة قبل دخوله في غيبوبة

أكد خالد العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أنه سعيد بالتكريم الذى حظى به شقيقه، مؤكدا أن حياة العامري جادة منذ الصغر، كما أنه ملامح شخصيته تشكلت بسبب عمله في "البحر" على السفن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "العامري فاروق كان شخصية واضحة ويواجه دائمًا أي شخص، وتربى على ذلك، خصوصًا في تعامله مع الأشخاص داخل أي عمل سواء داخل النادي أو خارجه، كما أن والده كان وراء تركه للعمل في البحر، وهو كان بارًا بوالديه، ووافق على طلب والده بالعمل معه وترك عمله الأساسي".

وأضاف: "العامري فاروق قام بتغيير مسار حياته بناء على طلب من والده وقرر العمل في المؤسسة التعليمية، وطبق أفكاره خلال 4 سنوات، ونجح في تطوير المدارس، واكتسب خبرات كبيرة من ذلك، ومنذ صغره وهو كان عاشق للنادي الأهلي ومتواجد داخله بشكل يومي".

وواصل: "العامري فاروق بكى في أول دورة انتخابية يترشح فيها بفارق اقل من 200 صوت، وشاهده عدلي القيعي وأكد له أنه اكتسب شعبية كبيرة داخل النادي، وقام بتهئنة منافسيه في اليوم التالي، وقام بالتوجه للنادي وشكر الأعضاء الذين انتخبوه أو لم ينتخبوه".

وأكمل: "صالح سليم توقع أن العامري فاروق سيكون له شأن كبير في مصر، وكان العامري ينام وقت قليل للغاية ويحب عمله كثيرًا، ودائما يذاكر أي عمل بشكل جيد، وحتى آخر لحظة كان يعمل بكل قوة من أجل النادي الأهلي أيضًا".

وواصل: "العامري فاروق قام بشراء ارض لبناء مقابر مع الكابتن محمود الخطيب، وما يفصل المقابر حائط فقط، وحدث له في أخر أيامه حالة زهد شديدة، وكان مرشح لمنصب كبير، لكن كان زاهدًا من الحياة، واتصل بي وقال لي أن كمال حافظ كان يحب النادي وأفني عمره في الأهلي، وأكد لي أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيسًا للنادي من أجل إثبات عشقه وحبه للنادي".

وتابع: "تحدث معي تليفونيا وكان حزينا بسبب دخول والدة زوجته للمستشفى، وكان يجلس في اليوم التالي مع هشام العامري والذي قال له أن وجهه شاحب جدا، وقال له العامري (غدا هو اليوم الأخير لي في الأهلي) وبعدها سقط داخل النادي، لم يكن طامحا في مناصب وكان يريد رؤية الأهلي في مكانة كبيرة للغاية".

وزاد: "كان دائما العامري يفعل الخير ولم يقصده أحد إلا ولبى طلبه قدر استطاعته، وساهم في خروج العديد من الغارمات من السجون ولم نعرف ذلك إلا بعد وفاته، كان درة العائلة وشرف والديه، وكان شخصًا نبيلا ومتسامحًا".

وأضاف: "العامري فاروق كان يتمنى إقامة جامعة باسم النادي الأهلي، ومدرسة رياضية، ويتمنى أن يكون قناة الأهلي لها أكثر من لغة مثل (السواحيلي) وكان يسير في إنهاء إذاعة النادي الأهلي وكان يعمل لإنهاء العديد من المشروعات، وأن يكون هناك وثيقة مكتوبة بمثابة دستور النادي الأهلي، لكن القدر لم يمهله".

وتابع: "العامري فاروق تحسن الوعي لديه ووصل لـ10/11، وكان بدأ ينتبه ويحرك أطرافه، ولكن فجأة تراجعت الحالة الصحية، وربما يكون نفسيًا قد حزن بسبب مرضه، وهو ما كان سبب في كثرة إصاباته بالجلاطات، والأطباء كانوا يخبروني أنه وقت الأذان يفتح عينيه، لأنه كان متدين جدا".

وأتم: "الممرضة التي كانت في أحد العمليات الجراحية، انطقته الشهادة وبعدها خرج في حالة غيبوبة حتى وفاته".