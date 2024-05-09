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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب أكاديمية جامعة بركان، استعدادًا للقاء نهضة بركان المقرر له في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الجماعي

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز وبذل أقصى جهد استعدادًا للقاء المرتقب أمام نهضة بركان، وشدد على أن الزمالك سيخوض مباراة الأحد المقبل من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح جوميز في حديثه مع اللاعبين أنه يثق في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، وحرص المدير الفني على شرح برنامج تدريب اليوم وبعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

