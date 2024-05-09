نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موعد حفل وداع كلوب ووصول الزمالك إلى المغرب وكواليس جلسة محاكمة الشحات بسبب الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 8-5-2024 في السطور التالية:

ليفربول يكشف موعد حفل وداع كلوب

كشف نادي ليفربول، إقامة حفل وداع لمدربه الألماني يورجن كلوب، الذي سيغادر صفوف "الريدز" في نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.

أشار نادي ليفربول خلال بيان رسمي إلى إنه ستتاح لمشجعي "الريدز" الفرصة ليكونوا جزءًا من وداع خاصّ للمدرب الألماني كلوب في وقتٍ لاحق من الشهر الحالي.

وأضاف ليفربول في بيانه عبر موقعه الرسمي: "أمسية مع يورجن كلوب وضيوف مميّزين" في منطقة إم أند إس بانك بمدينة ليفربول يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشهيرة من عالم الرياضة والترفيه".

ولفت نادي ليفربول إلى إن هذه الأمسية تعد بأن تكون مليئة بالذكريات واللحظات السحرية والموسيقى.

عبدالواحد السيد يعلق على استقبال نهضة بركان لبعثة الزمالك في المغرب

أشاد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك باستقبال نادي نهضة بركان لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى المغرب عصر اليوم استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي نهضة بركان وفروا حافلة للفريق لاستخدامها في التنقل، كما قام حكيم بن عبد الله رئيس النادي المغربي باستقبال بعثة الزمالك في مطار وجدة فور وصولها.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا. استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

الهلال يُجهز للإحتفال بدوري روشن على حساب الحزم

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم في مباراة الحسن لبطولة الدوري السعودي، يوم السبت المقبل.

ويحاول فريق الهلال حسم اللقب في مواجهة الحزم، وقبل نهاية الدوري بثلاث جولات من أجل التركيز على نهائي بطولة كأس الملك المقرر له أن يُقام في نهاية الشهر الجاري.

وفي حالة تحقيق الهلال أي نتيجة إيجابية خلال مواجهة الحزم، يتأكد رسميا فوزه ببطولة الدوري السعودي 20 في تاريخه.

ويليه في عدد البطولات فريقي النصر والإتحاد برصيد 9 بطولات، ليتربع الهلال على عرش الزعامة منفردًا بفارق 11 بطولة في رصيده.

ومن المقرر حسب التقارير الصحفية السعودية، فإنه من المفترض أن يقوم الحزم عقب نهاية المباراة بتنظيم ممر شرفي للاعبي الهلال حال تحقيق الفوز، من أجل تتويجهم باللقب السعودي رسميًا.

وعلى الجانب الآخر ربما تشهد مباراة الهلال والحزم تأكد هبوط الأخير رسميًا لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

بهدف قاتل.. الإسماعيلي يتخطى عقبة الداخلية بالدوري العام

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف مقابل لاشيء.

وشهدت المباراة سيطرة قوية لفريق الإسماعيلي على مجريات المباراة ولكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى فريق الداخلية، سوى في لقطة الهدف القاتل الذي سجله الدراويش في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

حيث نجح عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 8 من الوقت بدلًا من الضائع، بعد تمريرة رائعة من عمر الساعي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 25 محتلًا بهم المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري النيل المصري للمحترفين، بينما يظل فريق الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

تفاصيل الجلسة الثانية من محاكمة الشحات

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، منذ قليل، حجز قضية نجم النادي الأهلي «حسين الشحات» لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي «محمد الشيبي» لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم، للنطق بالحكم فى جلسة 30 مايو الجاري.

وأمرت النيابة العامة بإحالة اللاعب حسين الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته فى الإتهام الموجه إليه من اللاعب المغربى محمد الشيبي، بأنه تعدي عليه على أرضية استاد الدفاع الجوي خلال المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز، وتم تحديد جلسة اليوم الموافق 18 ابريل لنظر أولى جلسات المحاكمة.