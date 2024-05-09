نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الزمالك يدعم اللاعبين خلال التدريبات بالمغرب قبل مواجهة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب على التواجد في ملعب أكاديمية جامعة بركان لمؤازرة الفريق في مرانه اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

لبيب يؤازر لاعبي الزمالك

وفي نفس الوقت، تواجد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة في المران لمساندة الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.