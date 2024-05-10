انت الأن تتابع خبر انطلاق بطولة الأردن المفتوحة للجولف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت على ملاعب واحة أيلة بمدينة العقبة الخميس، منافسات النسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي ينظمها الإتحاد الأردني للجولف بالشراكة مع واحة أيلة، بمشاركة 110 لاعبًا ولاعبة.

وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول للمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي : فئة الرجال، خالد عطية (السعودية)، محمد ابو العلا (مصر)، ميشيل كارانجا (كينيا) ، وعن فئة السيدات، كاترينا بولكوفيسكا (لاتفيا)، ندى مير (قطر)، ياسمين طاهر (الأردن)، فيما فاز عن فئة الناشئين، دانييل سوكولوف (قطر)، سليم العبدالات (الأردن)، دانيال طاهر (الأردن).

وعبر كبير مدربي نادي أيلة للجولف الجنوب أفريقي جيسون فيرميولن عن سعادته بإقامة البطولة على ملاعب أيلة للمرة الثامنة بعدما كانت تقام في ملاعب البشارات في عمان.

وأشار جيسون الحاصل على شهادة رابطة محترفي لاعبي الجولف PGA في حديثه للجنة الإعلامية وبحضور الإعلاميين الرياضيبن العرب، ان ما يحدث في أيلة يعتبر نقلة نوعية وإضافة مميزة لرياضة للجولف في الأردن.

وشدد جيسون على ان الأردن قادر على استضافة بطولات عالمية، رغم وجود متطلبات إضافية من الإتحاد الدولي يجب ان تتوفر .

وجال وفد اللجنة الإعلامية للبطولة والزملاء الإعلاميين الرياضيين العرب، يرافقهم مدير العلاقات العامة والحكومية في واحة أيلة في جولة بواحة أيلة.

وشملت الجولة، حضور افتتاح منافسات البطولة والإطلاع على مشروع واحة أيلة بصفة عامة، وزيارة ملعب الجولف وقرية المرسى ومنطقة المارينا وفندق حياة ريجنسي.

وقدم الكباريتي للوفد الإعلامي شرحا عن واحة أيلة ومرافقها السياحية والرياضية والترفيهية وما تضمه من مساحات خضراء واسعة صديقة للبيئة.

والتقى الوفد الإعلامي مع رئيس مجلس إدارة شركة واحة أيلة للتطوير خالد المصري ورئيس الإتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي ونائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي.

ويشار إلى أن كوادر واحة أيلة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاح البطولة، وتذليل كافة العقبات للوفد الإعلامي وكافة المشاركين من لاعبين ولاعبات ومدربين وإداريين وكافة المشرفين على تنظيم البطولة .