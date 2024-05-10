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أحمد جودة - القاهرة -

اعلن عبد الناصر زيدان الاعلامي بقناة الشمس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه " ملعب الشمس" عن اقتراب حل الأزمة الأوليمبية التونسية، وان العلم التونسي سيعود للتحليق مجددًا.

عبد الناصر زيدان ينفرد بكواليس انتهاء الأزمة الأوليمبية التونسية



و اضاف زيدان ان فريق الترجي الرياضي التونسي لن يتأثر بأي قرار بخصوص القرار السابق بعدم خوض أي مباراة داخل معقله " حمادي العقربي" بتونس.



و تابع، ان العلم التونسي سيرتفع مجددًا وكذلك سيتمكن الفرق التونسية جميعها من خوض مبارياتها القارية في ملعبها دون أي مشاكل.



اختتم عبد الناصر تصريحاته ان المباراة ستقام في في موعدها وبحضور جماهيري وهو ما سيضيف اثارة وقوة وقيمة للمباراة

