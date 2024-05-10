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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمزة شتيوي، ناقد رياضي مغربي، أن نهضة بركان فريق مميز ويضم عناصر جيدة رغم الغيابات قبل مواجهة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ناقد رياضي مغربي: نهضة بركان يشبه اشبيلية الإسباني..ومواجهة الزمالك من العيار الثقيل

وقال شتيوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "فريق نهضة بركان يشبه نادي اشبيلية الاسباني في صولاته وجولاته ببطولة الدوري الأوروبي والفريق المغربي مستعد لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "هناك 6 لاعبين أعلن معين الشعباني عن تعرضهم لإصابات مختلفة، ولكن من وجهة نظري سيلحق البعض منهم بمواجهة الزمالك في لقاء الذهاب".

وتابع: "مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون من العيار الثقيل، وعمر العرجون وحمزة الموسوي سيغيبان عن مباراة الأبيض ولكن الشعباني سيعوضهما بكل تأكيد".

