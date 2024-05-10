الرياضة

ناقد رياضي مغربي: نهضة بركان يشبه اشبيلية الإسباني..ومواجهة الزمالك من العيار الثقيل

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد حمزة شتيوي، ناقد رياضي مغربي، أن نهضة بركان فريق مميز ويضم عناصر جيدة رغم الغيابات قبل مواجهة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ناقد رياضي مغربي: نهضة بركان يشبه اشبيلية الإسباني..ومواجهة الزمالك من العيار الثقيل

وقال شتيوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "فريق نهضة بركان يشبه نادي اشبيلية الاسباني في صولاته وجولاته ببطولة الدوري الأوروبي والفريق المغربي مستعد لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "هناك 6 لاعبين أعلن معين الشعباني عن تعرضهم لإصابات مختلفة، ولكن من وجهة نظري سيلحق البعض منهم بمواجهة الزمالك في لقاء الذهاب".

وتابع: "مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون من العيار الثقيل، وعمر العرجون وحمزة الموسوي سيغيبان عن مباراة الأبيض ولكن الشعباني سيعوضهما بكل تأكيد".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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