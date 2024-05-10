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أحمد جودة - القاهرة -

أكد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة نهضة بركان المغربي ستكون صعبة للغاية في لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية.

يوسف حمدي: الزمالك سيواجه نهضة بركان والتحكيم..وغياب "شلبي" مؤثر

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك سيواجه نهضة بركان والتحكيم أيضا في الوقت ذاته وهذا أمر سيكون صعبا للغاية لذا يجب على اللاعبين التركيز واللعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "هناك مخاوف من التحكيم وأتمنى تحقيق العدالة في المباراتين، ومعين الشعباني على دراية كاملة بنادي الزمالك، ونهضة بركان يمتلك لاعبين مميزين في جميع الخطوط".

وتابع: "غياب مصطفى شلبي مؤثر للغاية، وأتمنى أن يؤمن الزمالك دفاعاته في مباراة ذهاب ضد نهضة بركان".

