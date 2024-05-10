نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قوية في آرسنال قبل مواجهة مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي عن صدمة قوية في الجانرز قبل مواجهة نظيره فريق مانشستر يونايتد.

ويواجه فريق آرسنال نظيره مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا مدرب نادي آرسنال في تصريحات له أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركة النجم بوكايو ساكا في مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

وأكد أن مشاركة النجم وتاكيهيرو تومياسو في لقاء الشياطين الحمر في محل شك أيضا وذلك بسبب اللياقة البدنية لهما.

ويريد المدفعجية تحقيق الانتصار أمام نظيره مانشستر يونايتد للتمسك بحلم التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.