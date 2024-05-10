نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية في المحاضرة، ومنح اللاعبين بعضي التعليمات استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.