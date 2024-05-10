سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف بدري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق طلائع الجيش ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، بفوز الثاني على الأول بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بهدفين

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق سيراميكا كليوباترا على شباك طلائع الجيش، وسجل لاعب كيلوباترا صديق ايجولا الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال 4.



وفي الدقيقة ال 34 تمكن لاعب طلائع الجيش يسري وحيد من تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك سيراميكا كليوباترا.

ولكن قبل انتهاء الشوط الأول سجل لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال40 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجه ينتهي اللقاء بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف لطلائع الجيش في المباراة. التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.