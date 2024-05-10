نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نهضة بركان: كهربا لاعب مشاكس.. والزمالك فريق كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى منير الجعواني المدير الفني لنادي نهضة بركان السابق، والحالي لفريق أولمبيك خريبكة المنافس في الدوري المغربي، إعجابه الشديد بمحمود كهربا وعن حبه لطريقة لعبه.

وكان الجعواني قد تولى تدريب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019 وخسر اللقب أمام الزمالك.

الجعواني يتحدث عن كهربا ونهائي الكونفدرالية

تحدث الجعواني، عن مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "عندما واجهنا الزمالك في 2019 كان فريق نهضة بركان في مرحلة بناء وأول تجربة في البطولات الإفريقية، والفارس الأبيض كان قويا ويتواجد به لاعبين كبار منهم كهربا وهو أحد أبرز اللاعبين".

واستطرد: "الزمالك لديه فريقًا كبيرًا في الوقت الحالي، وأشعر بالحزن لغياب شيكابالا عن المباراة النهائية أمام نهضة بركان، الفارس الأبيض لديه جمهور كبير وهو كان عامل مساعد في إحراز اللقب في عام 2019".

وأختتم متحدثًا عن أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية: "أحب اللاعب المشاكس، أعشق محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق وطريقه لعبه، أتمني أن يعود إلى المنتخب المصري، مع العلم أنه لا يعرفني لكن أحبه وأقدم له تحية كبيرة ".