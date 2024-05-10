نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يصدم برشلونة مجددا بشأن إيزاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم إيدي هاو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مستقبل النجم ألكسندر إيزاك من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

وكان نادي برشلونة كشف رغبته القوية في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع النجم ألكسندر إيزاك هداف فريق نيوكاسل يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال هاو في تصريحات صحفية له عن مستقبل ثنائي نيوكاسل يونايتد إيزاك وبرونو جيماريش:" أخطط لتواجدهما هنا، كل تخطيطي معهم في الفريق، لا نريد بيع أفضل لاعبينا".

وأكد:" إنه أمر أساسي بالنسبة لنا، وسيعيدنا إلى الوراء بعض الشيء لأنه سيتعين علينا البدء من جديد".

وقدم ألكسندر إيزاك مستويات خارقة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 20 هدف.