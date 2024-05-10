نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال بيتيس يكشف حقيقة تعاقد برشلونة مع نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيليجريني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني عن حقيقة تعاقد نادي برشلونة مع النجم جيدو رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أمس الخميس أن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني جيدو رودريجيز لتدعيم مركز خط الوسط.

وقال بيليجريني في تصريحات صحفية له عن مستقبل جيدو:" هناك الكثير من التكهنات حول رحيل العديد من لاعبي بيتيس، الآن هم جزء من الفريق وأمامنا أربع مباريات مهمة للغاية".

وأكد:" سنرى ماذا سيحدث عندما ينتهي الموسم، وآمل أن يكون جيدو معنا الموسم القادم".

ويعد المركز الأساسي للنجم الأرجنتيني جيدو رودريجيز هو مركز الوسط الدفاعي وتمكن من تسجيل هدفين في 22 مباراة خاضها مع فريق ريال بيتيس هذا الموسم بالليجا.