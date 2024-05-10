حسام حسن يفاجئ الشناوي وشوبير

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أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على انضمام محمد الشناوي ومطصفى شوبير ثنائي حراس مرمى الأهلي، خلال المعسكر المقبل.

حسام حسن يضم الشناوي وشوبير لمعسكر منتخب مصر

ويأتي استقرار حسام حسن على ضم مصطفى شوبير بعد مستواه المميز مع الفريق وقيادته للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يأتي اقتراب الشناوي من التواجد، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في الكتف، خلال بطولة عاصمة مصر الودية الدولية، في مارس الماضي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 مايو الجاري أي قبل 6 أيام من انطلاق الأجندة الدولية، استعدادًا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.