نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيمار خارج قائمة البرازيل في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة دوريفال جونيور، قائمة لاعبيه المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا، والتي تقام في الصيف الجاري.

وتبدأ بطولة كوبا أمريكا يوم 20 يونيو المقبل وتستمر حتى 14 يوليو 2024، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث شهدت قائمة البرازيل للبطولة القارية غياب نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي بسبب الإصابة، كما تم استبعاد نجم الهلال السعودي مالكوم، بالإضافة إلى روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي السعودي، كما يغيب ريتشارليسون نجم توتنهام الإنجليزي، وجابرييل جيسوس مهاجم آرسنال.

قائمة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) - بينتو (أتليتكو باراناينسي)

خط الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - دانيلو (يوفنتوس) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابريل ماجاليس (أرسنال) - جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) - يان كوتو (جيرونا) - لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) - ويندل (بورتو).

خط الوسط: لوكاس باكينا (وست هام) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - أندريس بيريرا (فولام) - جواو جوميز (ولفرهامبتون).

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - رافينيا (برشلونة) - رودريجو (ريال مدريد) - جابريل مارتينيلي (أرسنال) - سافيو (جيرونا) - إندريك (بالميراس) - إيفانلسون (بورتو).