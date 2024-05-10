أنس جابر تودع مبكراً بطولة روما للتنس

أنس جابر تودع مبكراً بطولة روما للتنسودعت التونسية أنس جابر مبكرا منافسات بطولة روما الإيطالية للأساتذة، إحدى بطولات المحترفين للتنس ذات الألف نقطة، بعد خسارتها أمام الأمريكية صوفيا كينن اليوم في إطار مباريات الدور الثاني.

واحتاجت كينن المصنفة الـ58 عالميا، ساعتين و17 دقيقة لتخطى عقبة جابر المصنفة التاسعة عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع نتائج (7- 5 ، 2- 6، 6- 4).

وكانت التونسية (29 عاماً) التي بلغت نهائي بطولة روما عام 2022، تخوض مباراتها الأولى في هذه النسخة لأنها أعفيت كمصنفة ثامنة فيها من الدور الأول، لكن مشوارها كان قصيرا جدا بعدما منيت بهزيمتها السادسة أمام كينن، ابنة الـ25 عاما، من أصل ثماني مواجهات بينهما.

ودخلت التونسية بطولة روما مع طموح البناء على مشوارها في بطولة مدريد للألف حين وصلت الأسبوع الماضي إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية فقط هذا الموسم قبل أن ينتهي مشوارها على يد الأمريكية الأخرى ماديسون كيز.

وفي سبع مشاركات لها هذا الموسم قبل بطولة مدريد التي أحرزت فيها أكبر ألقابها حتى الآن عام 2022، بلغت وصيفة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز لعام 2023، ربع النهائي مرة واحدة في بطولة دبي (500 نقطة) حيث انتهى مشوارها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا.

في المقابل، واصلت الأمريكية صوفيا كينن مشوارها في البطولة، حيث ستلتقي في الدور الثالث الفائزة من مواجهة السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا مع البريطانية كاتي بولتر.

وتأهلت اللاتفية إيلينا أوستابينكو، المصنفة التاسعة، للدور الثالث بعد التغلب على الروسية أناستازيا بوتابوفا بمجموعتين نظيفتين (6- 4، 6- 2)، لتواجه الإسبانية سارا سوريبيس في الدور المقبل.

وحجزت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، مقعدها في الدور الثالث، بعد التغلب على البولندية ماجدة لينيت بمجموعتين مقابل مجموعة (6- 7، 6- 4، 6- 3)، لتنتظر الفائزة من مباراة المصرية ميار شريف والإيطالية جاسمين باوليني.

وتخطت الفرنسية كارولين جارسيا، عقبة الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بمجموعتين دون رد (6- 2، 7- 6)، لتواجه في الدور الثالث الأمريكية دانيلي كولينز.

وتفوقت الروسية أنا كالينسكايا، المصنفة 23، على الدنماركية كلارا تاوسون بمجموعتين متتاليتين (6- 1، 6- 2)، لتنتظر في الدور التالي الفائزة من مباراة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والإيطالية سارة إيراني.