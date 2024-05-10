نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين البنك الأهلي وفيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق مودرن فيوتشر ضد نظيره البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

انطلقت صافرة بدايه الحكم وبدأ الاستحواذ والسيطرة من قبل فريق مودرن فيوتشر ولكن تغلب فريق البنك الأهلي على مجريات الدقائق الأولي من عمر الشوط الأول واحرز اللاعب كريم بامبو الهدف الأول لفريقه سكن شباك فيوتشر في الدقيقة ال3.

ولم يستسلم فريق مودرن فيوتشر ونجح لاعبه جوناثان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال7 من عمر الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بحماس من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف الفوز خلال الشوط الثاني ولكن دون جدوى دون اي اهداف.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب البنك الاهلي سعيدة سيمبوري.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بين البنك الأهلي وفيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.