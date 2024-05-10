نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كيليان مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان رسميًا، في نهاية الموسم الحالي، بعد 7 مواسم مع الفريق.

وكان من المنتظر انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، ولم يكشف اللاعب عن وجهته القادمة.

مبابي ينهي قصته الطويلة مع باريس سان جيرمان

قام مبابي بنشر فيديو منذ قليل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يعلن من خلاله رحيله عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر مبابي خلال مقطع الفيديو: "أود أن أشكر جماهير باريس سان جيرمان، أتيحت لي الفرصة للعب في أكبر ناد فرنسي، أحد أفضل الأندية في العالم".

وكانت قد انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، تؤكد أن مبابي قام بإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده مع النادي وأن قراره النهائي هو الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعب قد وقع مع النادي الإسباني عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة.