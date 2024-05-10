عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي ريال مدريد، عن موعد الإعلان بشكل رسمي عن صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الملكي.

ريال مدريد يعلن ضم مبابي بعد نهائي دروي أبطال أوروبا

أفاد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، بإن نادي ريال مدريد سيعلن بشكل رسمي عن صفقة كيليان مبابي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “ويمبلي”، يوم 1 يونيو المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، إن كيليان مبابي قد وقع مع ريال مدريد منذ أشهر، بعدما أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم نيته البقاء وتجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وأعلن مبابي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم" خلال مقطع فيديو، رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.

وقال مبابي خلال الفيديو: “أود أن أعلن أن هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان ولن أقوم بالتجديد. سألعب مباراتي الأخيرة في بارك دي برينس يوم الأحد”.

وواصل: “من الصعب الإعلان عن ذلك، مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي. لقد قلت ذلك دائمًا. لكنني بحاجة إلى تحدي جديد بعد سبع سنوات في باريس سان جيرمان. أتمنى أن أنهي هذا العام بالفوز باللقب الأخير. وداعًا".