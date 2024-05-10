نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سبب استبعاد وسام أبو علي من قائمة الأهلي ضد بلدية المحلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن الأسباب وراء قرار استبعاد اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي من قائمة الفريق الأحمر في مباراته ضد بلدية المحلة، والتي ستقام ضمن فعاليات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت المصادر أن القائمة التي أعدها المدير الفني مارسيل كولر لم تضم اسم وسام أبو علي، مما أثار العديد من التساؤلات بين أنصار النادي الأهلي.

وأفادت المصادر بأن السبب وراء استبعاد أبو علي يعود إلى حاجته للراحة نظرًا للضغط الكبير الذي يواجهه الفريق بسبب توالي المباريات في الآونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بقائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، فقد جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كريم فؤاد، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست، بيرسي تاو.