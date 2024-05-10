نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: لا بديل عن الفوز بلقب الكونفدرالية.. وهناك حالة من التفاؤل في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على أهمية المباراة المقبلة لفريقه ضد نهضة بركان في إطار منافسات كأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل، سيخوض الزمالك مواجهة الذهاب في نهائي البطولة أمام نهضة بركان، وذلك على أرض ملعب الملك محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

تصريحات حسام المندوه عن مواجهة الزمالك ونهضة بركان

في تصريحات لقناة "الزمالك" التلفزيونية، أوضح المندوه أن مجلس الإدارة حرص على تأمين طائرة خاصة لنقل الفريق إلى المغرب، كما قام بتوفير مكان يشبه المعسكر المغلق للاستعداد الجيد قبيل المباراة.

وأشار إلى أهمية هذا المعسكر في زيادة تركيز اللاعبين والجهاز الفني، معربًا عن شكره للجانب المغربي على حسن استقبالهم لبعثة الفريق.

وأكد المندوه على أن جميع أفراد النادي يدركون أهمية هذه المباراة، ويأملون في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تأمين موقع مريح قبل مباراة الإياب في القاهرة، مؤكدًا أن كل فرد في الفريق يعي مدى حساسية هذه المواجهة ويسعى لأداء دوره بشكل مثالي.

وأشار المندوه إلى أن الجماهير لن تقبل بأقل من التتويج باللقب، وأكد على جاهزية اللاعبين لتعويض غيابات بارزة مثل شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري.

وأثنى على القرار الهام الذي اتخذته الحكومة المصرية، برئاسة أشرف صبحي وزير الرياضة، بالسماح للجماهير بحضور المباراة بسعة كاملة.

وفي ختام حديثه، أكد المندوه على وجود جماهير متحمسة قادمة من القاهرة لدعم فريق الزمالك في هذه المواجهة الحاسمة أمام نهضة بركان.