حساب الدوري الفرنسي يعلق على رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - علّق الدوري الفرنسي على القرار الذي اتخذه النجم كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، يُشار إلى أن العقد الحالي للنجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل.

حساب الدوري الفرنسي يعلق على رحيل مبابي

وفي إعلانه الرسمي الذي أتى منذ وقت قصير، أعلن كيليان مبابي رفضه توقيع عقد جديد مع بطل الدوري الفرنسي، مما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل بشكل رسمي.

تضمنت منشورات الحساب الرسمي لبطولة الدوري الفرنسي على موقع "إكس" صورة للنجم البالغ من العمر 24 عامًا، مُرفقة بتعليق "يا لها من رحلة، كيليان مبابي".

يُذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو في عام 2017، وقد شارك في 306 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق، سجل خلالها 255 هدفًا وصنع 108 آخرين.

حقق مبابي مع باريس سان جيرمان العديد من الألقاب، حيث قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي ست مرات، وكأس فرنسا ثلاث مرات، والسوبر الفرنسي ثلاث مرات، بالإضافة إلى فوزه بكأس الرابطة الفرنسية مرتين.