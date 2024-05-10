نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريزيو رومانو يفجر 3 مفاجآت حول مبابي بعد إعلان رحيله عن باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفرنسي كيليان مبابي، قصته الطويلة مع باريس سان جيرمان بإعلانه الرحيل عن ملعب “حديقة الأمراء” في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء مدة عقده.

وأعلن كيليان مبابي، رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو.

أندية إنجلترا لم تُلاحق مبابي

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كيليان مبابي وريال مدريد بعدما حسم الأول قراره بمغادرة باريس سان جيرمان بشكل رسمي.

قال رومانو إن مبابي سيحصل مع ريال مدريد على راتب أقل بكثير من الراتب الذي عُرض عليه في مفاوضات عام 2022.

وأشار رومانو إلى إن أندية الدوري الإنجليزي لم تحاول إغراء مبابي بعد تسريب خبر قرار رحيله عن باريس سان جيرمان، في الفترة الماضية. كما سيعلن نادي ريال مدريد عن الصفقة بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، مطلع يونيو المقبل.

جدير بالذكر إن تقارير صحفية قد أشارت قبل شهرين تقريبًا، إلى إن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو المقبل.