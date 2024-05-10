ماذا قدم مبابي مع باريس سان جيرمان بعد اعلان رحيله؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رحيله عن قلعة حديقة الأمراء وذلك بعد مسيرة عريضة حافلة بالانجازات والألقاب على المستوى الجماعي والارقام الفردية المذهلة.

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

وسبق وأن انضم كيليان مبابي لنادي باريس سان جيرمان خلال العام 2017 قادمًا من صفوف نادي موناكو في صفقة قياسية.

وخلال تلك الفترة خاض قائد المنتخب الفرنسي 306 مباراة بقميص العملاق الباريسي وذلك في جميع البطولات.

ونجح مبابي في مسيرته مع النادي الباريسي في تسجيل 255 هدفًا وصنع 108 لينصب نفسه كواحد من أساطير النادي.

وعلى مستوى الألقاب الجماعية قاد مبابي باريس سان جيرمان للظفر ببطولة الدوري في ستة مناسبات وثلاثة ألقاب كأس فرنسا ومثلهم في بطولة السوبر فيما حقق لقب كأس الرابطة مرتين.

وظفر مبابي بجائزة هداف الدوري في ستة مناسبات منذ موسم 2018-2019 وحتى موسم 2023-2024.