نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يعلن ريال مدريد ضم كيليان مبابي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الدولي الفرنسي كيليان مبابي مفاجأة مدوية وذلك بعد أن خرج في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقًا وأكد رحيله بشكل رسمي عن نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

متى يعلن ريال مدريد ضم كيليان مبابي؟

وبدأت التقارير الصحفية في الحديث عن الموعد المزمع إعلان ريال مدريد ضم اللاعب الفرنسي خاصًة بعد أن كان قريبًا من تلك الخطوة في 2022 قبل تمديد العقد بين مبابي وباريس لمدة عامين.

ونشرت بعض المصادر أن ريال مدريد سوف يعلن عن صفقة ضم مبابي عقب الانتهاء من لقاء بوروسيا دورتموند الالماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب رجال أنشيلوتي تلك المواجهة المرتقبة يوم الأول من شهر يونيو على أرضية ملعب إستاد ويمبلي وبعدها سيتم الاعلان بشكل رسمي عن تلك الصفقة.

ماذا قدم مبابي مع باريس سان جيرمان بعد اعلان رحيله؟

وسبق وأن انضم كيليان مبابي لنادي باريس سان جيرمان خلال العام 2017 قادمًا من صفوف نادي موناكو في صفقة قياسية.

وخلال تلك الفترة خاض قائد المنتخب الفرنسي 306 مباراة بقميص العملاق الباريسي وذلك في جميع البطولات.

ونجح مبابي في مسيرته مع النادي الباريسي في تسجيل 255 هدفًا وصنع 108 لينصب نفسه كواحد من أساطير النادي.

وعلى مستوى الألقاب الجماعية قاد مبابي باريس سان جيرمان للظفر ببطولة الدوري في ستة مناسبات وثلاثة ألقاب كأس فرنسا ومثلهم في بطولة السوبر فيما حقق لقب كأس الرابطة مرتين.

وظفر مبابي بجائزة هداف الدوري في ستة مناسبات منذ موسم 2018-2019 وحتى موسم 2023-2024.