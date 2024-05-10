مبابي يجتمع بـ ألتراس باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مع ألتراس النادي بعدما أعلن رحيله في مقطع فيديو رسمي، وهو خطوة وضعت حدًا للتكهنات والتقارير الصحفية التي انتشرت خلال الأشهر الماضية حول مستقبله، خاصة مع انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي.

مبابي يجتمع بـ ألتراس باريس سان جيرمان

ظهر مبابي في الفيديو الرسمي ليؤكد أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وفقًا لتقرير من شبكة "rmcsport" الفرنسية، وصل مبابي قبل قليل إلى حفل الشواء الذي نظمه ألتراس باريس سان جيرمان في "حديقة الأمراء"، حيث ارتدى قميصًا أبيض اللون وقام بالتوقيع والتقاط الصور مع الحضور.

يبلغ عدد الحاضرين من الألتراس نحو 300 شخص في الحفل الذي يشهد حضور مبابي في الوقت الحالي. ومن المقرر أن ينظم ألتراس باريس سان جيرمان حفل تكريم خاص لمبابي في آخر مباراة للفريق على أرضهم، والتي ستقام يوم الأحد المقبل ضد فريق تولوز.