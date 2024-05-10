كريم بنزيما يدعم نجم ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما على تقديم الدعم إلى نجم نادي ريال مدريد الإسباني قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

وتأهل ريال مدريد الأسباني بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

رسالة كريم بنزيما لنجم ريال مدريد

ونشر كريم بنزيما صورة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب عليها رسائل دعم لزميله السابق.

وكان بوروسيا دورتموند قد تأهل لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة.

تعد هذه المرة الثالثة التي يصل فيها فريق بوروسيا دوتموند إلى هائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تأهل فريق ريال مدريد إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ، بمجموع المبارتين 4 - 3.

تعادل ريال مدريد مع البافاري بنتيجة 2 - 2 في مباراة الذهاب، وانتصر الملكي في مباراة الإياب بنتيجة 2 - 1.