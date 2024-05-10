نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.. ما مدى إمكانية تعاقد برشلونة مع كيليان مبابي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت صحيفة "سبورت" الضوء على موقف نادي برشلونة فيما يتعلق بمحاولة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما أعلن الأخير قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعد فترة استمرت سبع سنوات.

ما مدى إمكانية تعاقد برشلونة مع كيليان مبابي؟

بينما يشير مبابي نحو رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن هذا القرار لم يمنع الأندية الأخرى من استعراض اهتمامها به، حيث تتبنى "سبورت" وجهة نظر تفيد بأن برشلونة لن يكون قادرًا على تحقيق صفقة تعاقده مع مبابي، وذلك لعدة أسباب.

أولًا، يبدو أن مبابي قد أبدى موافقته على عرض ريال مدريد، مما يعني أنه من الصعب أن يتحول انتقاله إلى برشلونة.

ثانيًا، برشلونة يعاني من مشاكل مالية جسيمة ويخضع لقواعد اللعب المالي النظيف، مما يعني أنه لا يمكنه تحمل تكاليف التعاقد مع مبابي، حتى في حالة تطبيق قاعدة 1:1.

وعلاوة على ذلك، يطلب مبابي مكافأة انتقال ضخمة تقدر بنحو 130 مليون يورو، مما يجعل الصفقة غير قابلة للتنفيذ بالنسبة لبرشلونة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يحصل مبابي على راتب سنوي يقترب من 30 مليون يورو، مما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، وهو مبلغ لا يمكن لبرشلونة تحمله في ظل ضرورة تقليل فاتورة الرواتب للاعبين في الفريق.