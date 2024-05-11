نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف لويس فيستني مدرب الحراس خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وركز مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات مختلفة.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.