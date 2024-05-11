الرياضة

أيمن يونس: الزمالك أولا هو شعار هذه المرحلة في نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ضرورة تكاتف جميع نجوم القلعة البيضاء قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.


وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لدينا أمل وتفاؤل كبير في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان، ويجب علينا دعم ومساندة الزمالك في مهمته الأفريقية".


وأضاف: "الزمالك أولا هو شعار هذه المرحلة في نهائي الكونفدرالية، ونمتلك ثقة وكبرياء في المنافسة على كافة البطولات".


وتابع: " أنصح اللاعبين والجهاز الفني بالإبتعاد عن أى طاقة سلبية قبل مباراة نهائي الكونفدرالية".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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