أيمن يونس: الزمالك أولا هو شعار هذه المرحلة في نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ضرورة تكاتف جميع نجوم القلعة البيضاء قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.



وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لدينا أمل وتفاؤل كبير في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان، ويجب علينا دعم ومساندة الزمالك في مهمته الأفريقية".



وأضاف: "الزمالك أولا هو شعار هذه المرحلة في نهائي الكونفدرالية، ونمتلك ثقة وكبرياء في المنافسة على كافة البطولات".



وتابع: " أنصح اللاعبين والجهاز الفني بالإبتعاد عن أى طاقة سلبية قبل مباراة نهائي الكونفدرالية".