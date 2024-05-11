نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هزيمة مذلة أمام نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

الاتحاد يتلقى هزيمة ثقيلة من الاتفاق

افتتح التهديف، سيكو فوفانا في الدقيقة 5 من صناعة جورجينو فينالدوم، فيما أضاف موسى ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق ركلة جزاء.

واستطاع كارل توكو إيكامبي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35، فيما أضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتمكن كارل توكو إيكامبي أن يسجل الهدف الثالث له والخامس لفريق الاتفاق في الدقيقة 55 من صناعة سيكو فوفانا، لينتهي اللقاء بفوز فرسان نجد بخماسية نظيفة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 44 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة محتلًا المركز الخامس