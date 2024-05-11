نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تدخل طارئ من نجم الأهلي للصلح بين الشحات والشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدخل المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتوسط مع مواطنه محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، من أجل التصالح مع حسين الشحات، لاعب الفريق، وإنهاء الأزمة الخاصة به خلال الفترة الأخيرة.

تدخل طارئ من نجم الأهلي للصلح بين الشحات والشيبي

جاء تدخل رضا سليم من أجل التوسط للصلح بين الثنائي، في ظل تصاعد الأحداث بينهما ووصول الأمر إلى المحاكم المدنية، وتهديد أحدهما بالإيقاف والآخر بالحبس.

واشترط محمد الشيبي لاعب بيراميدز، تقديم حسين الشحات نجم الأهلي مؤتمر صحفي، والاعتذار له ولأسرته، عما أصابهم من ضرر نفسي ومعنوي، بسبب صفعه وسبه أمام الجميع.

وحددت المحكمة يوم 30 مايو الجاري، موعدا نهائيا، من أجل النطق بالحكم في قضية الشحات والشيبي على خلفية ما حدث خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد أعلن معاقبة حسين الشحات مباراتين، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية ما بدر من اللاعب خلال لقاء الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري.

