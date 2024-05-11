نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (جولة دوت الخليج الرياضي).. هل يقود "الربّان" جوميز سفينة الزمالك للظفر بالكونفدرالية وملامسة نجاح جروس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل تلك التي يلاقي فيها فريق نادي نهضة بركان المغربي يوم غدًا الأحد الموافق الثاني عشر من شهر مايو لحساب لقاء ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وينقل لكم دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا اليوم الدوافع التي يمتلكها جوزيه جوميز رُبّان سفينة الزمالك لحصد تلك البطولة التي ينتظرها جمهور القلعة البيضاء.

إنجاز جروس يحفز جوميز لحصد الكونفدرالية

جوميز وجروس

البداية كانت يوم الثاني من شهر فبراير الماضي حيث أعلن نادي الزمالك تعيين جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق خلفًا للكولومبي المقال خوان كارلوس أوسوريو الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ومنذ تلك الفترة خاض جوميز مع الزمالك 13 مباراة في جميع البطولات وهي التي تمثلت في 7 مباريات ببطولة دوري نايل و5 لقاءات في الكونفدرالية الافريقية بجانب مباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

ونجح البرتغالي في تحقيق الفوز بـ7 مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات ومني بالخسارة في مثلها وسط تباين أراء الجماهير حول طريقة اللعب التي يمتلكها بجانب تغييراته وتوظيف اللاعبين في أرضية الملعب خلال المباريات.

ويسعى مدرب التعاون السعودي السابق للسير على نهج السويسري كريستيان جروس الذي حقق النسخة الوحيدة لنادي الزمالك في الكونفدرالية الافريقية وهي التي حصدها عام 2019 وأمام نفس الخصم نهضة بركان المغربي.

حيث نجح الفريق المغربي في الفوز على أرضه بهدف نظيف وهي النتيجة التي حققها الزمالك في مباراة الاياب على ملعب برج العرب قبل أن تحسم ركلات الجزاء الترجيحية فوز القلعة البيضاء باللقب.

زيزو العامل المشترك الوحيد بين نهائي 2019-2023

زيزو من نهائي الزمالك ونهضة بركان 2019

ويعول جوزيه جوميز على خدمات أحمد السيد زيزو لمساعدة القلعة البيضاء في الظفر بلقب كأس الكونفدرالية علمًا بأنه كان من بين القائمة التي توجت بلقب 2019 بجانب يوسف ابراهيم اوباما ومحمود علاء المستبعد بقرار فني والونش الذي يغيب بداعي الاصابة بالرباط الصليبي.

ويبقى زيزو المحرك الرئيسي لخط هجوم نادي الزمالك كونه أكثر من ساهم في أهداف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مع الاعتماد على ثنائي وسط الملعب أحمد حمدي ونبيل عماد دونجا لإيقاف المد المنتظر من لاعبوا بركان خشية استقبال اهداف في لقاء الذهاب.