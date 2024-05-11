الرياضة

عبدالناصر زيدان: المصري هو صاحب الحق للتواجد في الكونفدرالية وليس إنبي

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أحمد جودة - القاهرة -  

فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الأحق بالتواجد في الكونفدرالية الإفريقية، للموسم المقبل.

عبدالناصر زيدان: المصري هو صاحب الحق للتواجد في الكونفدرالية وليس إنبي

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المصري البورسعيدي هو صاحب الحق في التواجد بالكونفدرالية الإفريقية وليس إنبي.

وأضاف، أن وفقا لنتائج المواجهات المباشرة في الدور الأول، فإن المتأهل للكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل هو المصري لأنه استطاع الفوز على الفريق البترولي.

وأكمل، أن أيمن الشريعي رئيس إنبي "فبرك" اللوائح بما يهواه، وأدلى بتصريحات غير صحيحة على الإطلاق
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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