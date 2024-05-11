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أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد عيد، نجم النادي المصري تفاصيل انتقاله للفريق، مُشيرًا إلى أنه تلقى بعض العروض من أندية قمة الدوري العام هذا الموسم.

أحمد عيد: تلقيت عروض من أندية قمة الدوري.. وهذه تفاصيل انتقالي للمصري



وقال أحمد عيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاستمرار في المصري؟ نادي الزمالك كان قد تعرض لإيقاف القيد، وإدارة النادي أبلغتني برغبتها في الاستمرار مع الفريق".



وأضاف: "وصلتني عدة عروض أثناء المفاوضات مع المصري، ولكن أي لاعب يتمنى اللعب للنادي المصري، وعلي ماهر، المدير الفني للفريق يطور من مستوى أي لاعب".



وتابع: "أحب نادي الزمالك، وهو الفريق الذي نشأت به، ولكنني أريد المشاركة في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، لذا كان يجب أن انتقل لأحد الفرق".



وأكمل: "وصلتني عروض في الفترة الماضية من عدة أندية مصرية، لا أريد الكشف أسمائهم، ولكن أحدهم من الأهلي أو بيراميدز".



وأتم أحمد عيد تصريحاته قائلًا: "لم يكن يصح أن أرد على هذه العروض، فأنا ألعب مع المصري وملتزم بعقدي مع الفريق، وأجعل المفاوضات تكون مع إدارة النادي فقط".

