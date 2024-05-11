نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المحلي وذلك أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر المباراة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة بقيادة محمود ناصف.

ويعاون ناصف كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول، أحمد عبد المنعم شعبان مساعد ثان ويتواجد نادر قمر الدولة حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا طارق مجدي ومصطفى عثمان.

موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري

وتنطلق المباراة السبت المقبل الموافق الحادي عشر في السابعة مساء بتوقيت مساء مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد غزل المحلة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

