نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عمر حكمًا لمباراة المصري وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كل من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه كل من محمود أبو الرجال ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، بالإضافة إلى وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

موعد مباراة المصري وبيراميدز

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساءا اليوم السبت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.

