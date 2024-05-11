جيرونا يسقط في فخ التعادل أمام ألافيس
تعادل جيرونا مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 - 2، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي جيرونا إريك غارسيا في الدقيقة 4، وأنجل هيريرا 44، فيما أحرز جون جوريدي هدفي ألافيس في الدقيقتين 12 و90.
بالنتيجة يحافظ جيرونا على المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، مقابل 42 نقطة لديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر.
وتستكمل مباريات الجولة اليوم السبت بأربع مباريات يحل فيها ريال مدريد في ضيافة غرناطة، وفياريال في ضيافة إشبيلية، وريال مايوركا مع لاس بالماس وأتلتيك بيلباو مع أوساسونا.
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