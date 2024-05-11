إنتر يعقّد مهمّة فروسينوني في الكالتشيو
عقّد إنتر ميلان المتوّج باللقب، حياة مضيفه فروسينوني وأبقاه في منطقة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية باكتساحه 5-0، الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
سجل أهداف الإنتر ديفيد فراتسي في الدقيقة 19، وماركو أرناوتوفيتش 60، وتاجون بوشانان 77، ولاوتارو مارتينيز 80، وماركوس تورام 84.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان توج بلقب الدوري في وقت سابق.
في المقابل توقف رصيد فروسينوني عند 32 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد تلقيه هزيمته الثامنة عشرة للموسم.
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